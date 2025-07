Ondate di calore in Europa triplicati i decessi | solo a Roma 164 morti per il caldo

Le ondate di calore in Europa stanno diventando sempre più intense e frequenti, con un impatto devastante sulla salute pubblica. Solo a Roma, 164 vite sono state spezzate dal caldo estremo, un dato che mette in allarme e ci invita a riflettere sull'urgenza di agire contro il cambiamento climatico. Questo studio inglese evidenzia come le temperature record possano mettere a rischio la vita di milioni di persone, sottolineando l'importanza di strategie di adattamento e prevenzione.

Il cambiamento climatico ha conseguenze molto impattanti non solo sull’ambiente ma anche sulla salute umana. Le ondate di calore, infatti, sono in grado di incrementare considerevolmente i decessi nella popolazione. Lo ha dimostrato uno studio inglese che, andando ad analizzare le conseguenze. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: ondate - calore - decessi - europa

Altra estate in altoforno, incubo ondate di calore. “Possibili nuovi record” - L’estate fiorentina si presenta con una forza inattesa, portando ondate di calore record che stanno già infiammando la città.

Ondate di calore, in Europa triplicati i decessi: solo a Roma 164 morti per il caldo https://ift.tt/T9NwgZi Vai su X

Basta veramente niente. La prima ondata di calore vera dell'anno, con temperature ben oltre i 6 gradi sopra la media. Le acque del Mediterraneo oltre i 4 gradi sopramedia. E uno sbuffo freddo che dal Nord Europa arriva fin sul nostro paese creando un contra Vai su Facebook

Ondate di calore, in Europa triplicati i decessi: solo a Roma 164 morti per il caldo; Clima: triplicati i morti per il caldo: 1500 in 12 città europee; Ondata di calore killer in Europa, triplicati i decessi: 317 solo a Milano.

Morti da ondata di calore triplicati in Europa la scorsa settimana, Milano la più colpita - "Il cambiamento climatico è stato responsabile di 317 decessi in eccesso stimati a Milano, 286 a Barcellona, 235 a Parigi, 171 a Londra, 164 a Roma, 108 a Madrid, 96 ad Atene, 47 a Budapest, 31 a ... Secondo ansa.it

L'ondata di calore in Europa è tre volte più mortale delle precedenti: uno studio stima quasi 500 morti in Italia - Uno studio dell'Imperial College di Londra e della London School of Hygiene & Tropical Medicine stima che l'ondata di caldo tra giugno e luglio abbia causato molte più vittime di quelle riportate. Segnala msn.com