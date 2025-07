Retegui e l’Atalanta verso l’addio | andrà all’Al-Qadsiah

L'addio di Mateo Retegui all'Atalanta si avvicina, segnando un nuovo capitolo nel calcio internazionale. Dopo una stagione intensa a Bergamo, il talento argentino sta per accettare la proposta da 20 milioni di euro all’anno dell’Al-Qadsiah, spinto dalla voglia di nuove sfide e da un’offerta irrinunciabile. Questa mossa rappresenta un cambio di rotta per entrambe le parti, pronti a scrivere il loro futuro oltre i confini italiani.

Bergamo. L' Atalanta e Mateo Retegui vanno verso l'addio dopo una sola stagione. L'irrinunciabile offerta recapitata dall'Arabia Saudita, dal club dell' Al-Qadsiah, ha convinto il classe 1999 a lasciare Bergamo per trasferirsi, accettando il contratto pluriennale da 20 milioni a stagione messo sul piatto. Sotto la forte spinta del giocatore, anche l'Atalanta pare aver allentato la presa e iniziato una trattativa con il club del golfo, con una richiesta molto chiara: 60 milioni di euro, raggiungibili anche con i bonus. Considerando le disponibilitĂ economiche non certo limitate da parte dell'acquirente, l'affare va verso una chiusura positiva nel giro di pochi giorni, se non poche ore.