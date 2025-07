Arrivati in città i discendenti degli emigranti il saluto del sindaco Basso

Un entusiasmante viaggio tra passato e presente, i discendenti degli emigranti pordenonesi stanno riscoprendo le proprie radici a Pordenone. Arrivati da Argentina, Brasile, Canada, Francia, USA e Uruguay, sono pronti a immergersi nelle tradizioni e nella storia del Friuli occidentale, grazie a un progetto promosso da EFASCE. Il sindaco Basso ha accolto calorosamente questa giornata speciale, che rafforza il legame tra le generazioni e celebra l’identità comunitaria.

