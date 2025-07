Berlino | la Cina insidia i nostri aerei

La tensione tra Berlino e Pechino si intensifica, con la Cina che insidia i nostri aerei tramite raggi laser, un gesto che rischia di compromettere la sicurezza delle missioni europee. La Germania non lascia passare inosservato e convoca l’ambasciatore cinese, condannando fermamente l’atto come inaccettabile. La questione mette in evidenza le delicate sfide geopolitiche che ci troviamo ad affrontare, sottolineando l’importanza di una risposta decisa e coordinata. Continua a leggere.

La Germania convoca l’ambasciatore di Pechino e protesta per l’utilizzo di raggi laser contro un caccia impegnato in missione Ue: «Inaccettabile il rischio per i nostri uomini». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Berlino: la Cina insidia i nostri aerei

In questa notizia si parla di: nostri - berlino - cina - insidia

Dazi: Cina, misure risolute e forti per salvaguardare nostri interessi - MSN - (LaPresse) – “La Cina continuerà ad adottare misure risolute e forti per salvaguardare i nostri diritti e interessi legittimi”. Si legge su msn.com

Cina a Biden, 'difenderemo nostri interessi e sovranità' - Pechino difenderà "con fermezza la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina". Segnala ansa.it