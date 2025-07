Torna a Pisa il Summer Knights festival 2025

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile: torna a Pisa il Summer Knights Festival 2025, un evento imperdibile che trasformerà la suggestiva Piazza dei Cavalieri in un palcoscenico di emozioni. Dal 30 agosto al 13 settembre, otto serate all'insegna della grande musica italiana e internazionale, con grandi star come Francesco De Gregori, Marco Masini e Fiorella Mannoia. Un’occasione unica per lasciarsi catturare dall’energia del live in uno scenario da sogno. Non mancate!

PISA – Dal 30 agosto al 13 settembre torna a Pisa il Summer Knights, il festival che anima la storica Piazza dei Cavalieri con grandi nomi della musica italiana e internazionale. Otto serate imperdibili per chi ama la musica live in una cornice unica. Ad aprire il cartellone sarà Francesco De Gregori (30 agosto) con uno speciale concerto per i 50 anni di Rimmel. Seguono Marco Masini (3 settembre), Fiorella Mannoia con orchestra (4 settembre), Level 42 (6 settembre), I Gatti Mezzi in reunion (7 settembre), Vincenzo Salemme (10 settembre), Cristiano De André (11 settembre) e il live sperimentale Asco- Symphony of Chaos (12 settembre). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Ecco il cartellone completo degli spettacoli del Festival Pisa Summer Knights 2025? FRANCESCO DE GREGORI - 30 AGOSTO 2025 MARCO MASINI - 03 SETTEMBRE 2025 FIORELLA MANNOIA - 04 SETTEMBRE 2025 LEVEL 42 - 06 SETTEMB

