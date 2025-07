Ottimi risultati per il Maske Racing Team nella finale regionale di F1 in schools.

Il Maske Racing Team ha conquistato risultati eccezionali nella finale regionale di F1 in Schools, una sfida multidisciplinare che stimola ingegno, creatività e teamwork tra giovani talenti italiani. Nato nel 2021 dall’Innovation Farm, questo progetto si espande rapidamente a livello internazionale, offrendo ai vincitori nazionali l’opportunità di competere a livello mondiale, aprendo così le porte a un futuro ricco di innovazione e successo.

F1 in schools è una sfida multidisciplinare a livello nazionale mirata agli studenti dai 14 ai 19 anni nata nel settembre 2021 all' Innovation farm, una società consortile senza scopo di lucro finalizzata nel creare un sistema di istruzione e formazione ad alta specializzazione professionale e tecnologica. Dato il rapido sviluppo di questo progetto in altri paesi, i vincitori a livello nazionale hanno la possibilità di partecipare a livello mondiale. L'iniziativa consiste nel formare una squadra da 3 a 6 studenti i quali hanno il compito di gestire il proprio team di F1 in tutti gli aspetti: dalla progettazione al marketing e alla ricerca di sponsor, ideando la propria auto su CAD 3D e creando un business plan.