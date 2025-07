Ernia e Valentina Cabassi sono diventati genitori | è nata Sveva

Ora il lieto annuncio si arricchisce di un nuovo sorriso: è nata Sveva, la prima figlia di Ernia e Valentina Cabassi, un dolce miracolo che segna l’inizio di una meravigliosa avventura famigliare. La loro storia d’amore, nata tra sogni e musica, si trasforma così in un percorso di gioia e scoperta, riempiendo il cuore di emozioni sincere e infinita felicità.

È nata la prima figlia del rapper milanese Ernia e della compagna Valentina Cabassi. La notizia, accolta con entusiasmo dai fan, segna l’inizio di una nuova avventura per la coppia, legata sentimentalmente dal 2019 dopo essersi conosciuta sul set del videoclip Superclassico. La gravidanza era stata annunciata a inizio anno con un tenero video condiviso sui social, in cui Valentina mostrava il test positivo e le prime ecografie. Ora il lieto evento è realtà: il 7 luglio 2025 è nata Sveva, e per i due neo genitori è tutto una magia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Cabassi (@valentinacabassi) Intanto, i messaggi di auguri da parte di fan e colleghi stanno invadendo i profili social della coppia, inondandoli di affetto e felicità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it