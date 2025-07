Residente in un altro comune abbandona i rifiuti nei cassonetti di Terricciola | sanzionato

residente in un altro comune e stava abbandonando rifiuti nei cassonetti di Terricciola senza autorizzazione. Colto sul fatto all’ingresso di Selvatelle, è stato immediatamente sanzionato dalla Polizia Municipale, che ha accertato la natura illegale del gesto. Questo episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle regole locali per la tutela dell’ambiente e il benessere comunitario. È fondamentale sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento dei rifiuti per preservare il nostro territorio.

Colto sul fatto mentre scaricava rifiuti nei cassonetti all'ingresso di Selvatelle, paese del Comune di Terricciola. Dagli accertamenti della Polizia municipale è emerso che la persona che stava lasciando la spazzatura è residente in un comune limitrofo e quindi stava commettendo un illecito: è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: comune - residente - rifiuti - cassonetti

Palazzina a rischio crollo, 16 famiglie evacuate dopo l'alert di un residente: il Comune attiva l'accoglienza nei B&B - Una palazzina situata tra corso Giannone e via Tugini è stata evacuata, coinvolgendo 16 famiglie, dopo l’allerta di un residente riguardo a un possibile crollo.

Il Comune di Sambuci informa che solo per i non residenti, in attesa dell’attivazione delle mini isole ecologiche, è stato istituito un punto di raccolta presso il piazzale del Cimitero, dove sono disponibili i cassonetti per smaltire i rifiuti domestici differenziati. S Vai su Facebook

Residente in un altro comune abbandona i rifiuti nei cassonetti di Terricciola: sanzionato; Sorpreso mentre scarica rifiuti speciali nel cassonetto: scatta la denuncia; Cassonetti nuovi ma le vecchie (e cattive) abitudini restano: la segnalazione dei residenti.

Sorpreso mentre scarica rifiuti speciali nel cassonetto: scatta la denuncia - Nel vano di carico di un mezzo, condotto da un cittadino rumeno di 50 anni residente in un com ... Si legge su msn.com

Firenze, sorpreso mentre scarica rifiuti speciali nel cassonetto: denunciato un 50enne - Ecco cosa hanno trovato gli agenti della Polizia Municipale di Firenze nel furgone di un uomo sorpreso mentre scaricava ... Come scrive 055firenze.it