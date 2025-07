Novoli riqualificazione della stazione Fuori un parcheggio di interscambio

NOVOLI – La stazione di Novoli come hub intermodale, cioè come punto di passaggio dal treno ad altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, grazie alla realizzazione di un parcheggio di interscambio. Con questa prospettiva sono appena stati avviati i lavori di riqualificazione, per un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

