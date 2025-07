Tom Holland a Wimbledon ha trovato la combo di stile vincente | Rolex e camicia JW Anderson

Tom Holland a Wimbledon ha dimostrato che il vero stile vincente si combina con eleganza e personalità, scegliendo una combo sofisticata: Rolex e la camicia JW Anderson. Quando il grande tennis incontra la moda di alta gamma, il risultato è un look che incanta sia sul campo che fuori. L'attenzione ai dettagli e l’audacia nel mixare brand di lusso fanno di questa tendenza un must-have per chi vuole distinguersi con classe. E tu, sei pronto a reinventare il tuo stile?

Tom Holland è arrivato a Wimbledon, e no, non era vestito da Spider Man. Anzi. È curioso perché quando si parla del Grande Slam inglese dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club e delle sue rigide etichette di stile, si fa riferimento solo al bianco mandatory che gli atleti devono avere in campo, ma in realtà anche gli spettatori devono vestire in un certo modo. There is no official Wimbledon dress cose for spectators beyond a few forbidden items: no torn jeans, running vests, dirty sneakers, or sport shorts.