Ilrestodelcarlino.it - Tragico schianto in A13. Morirono moglie e figlia. Patteggia sedici mesi

Si è chiusa con unmento la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Michele Petriccione, informatico di 51 anni, che nelincidente del 27 settembre del 2023, ha perso laMaria Grazia Forgetta, che di anni ne aveva 49 e la figlioletta Gioia di cinque. Un aggravio certo, ma che confrontato con la condanna a vita per avere perso la figlioletta e laè niente. Poco conta quindi la pena di un anno e quattroche è stata concordata e sentenziata dal giudice dell’udienza preliminare Alessandra Martinelli. Allo strazio per aver persoin un inferno di lamiere sulla A13, ora si aggiunge il dolore di essere l’unico chiamato a rispondere di quella tragedia. Petriccione quel maledetto giorno di fine settembre era alla guida della Saab cabriolet che avrebbe dovuto portare tutta la famiglia dalla loro casa di Abano Terme (nel Padovano) a Roccamonfina, nel Casertano, dove li aspettavano i familiari per trascorrere qualche giorno insieme.