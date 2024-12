Agi.it - Torna in libertà Fares Bouzidi: guidava lo scooter con a bordo Ramy

AGI -in, il giovane che era alla guida dellodove viaggiava ancheElgaml, morto durante un inseguimento dei carabinieri. A quanto apprende l'AGI, il gip di Milano Marta Pollicino ha sostituito la misura dei domiciliari con quella dell'obbligo di firma due volte alla settimana negli uffici della polizia giudiziaria. Secondo la giudice che ha accolto la richiesta di revoca dei domiciliari da parte degli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, le esigenze cautelari "sono al momento soddisfatte dalla misura meno afflittiva dell'obbligo di presentazione davanti alla polizia giudiziaria".era stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Tra le ragioni individuate dalla gip per cui il giovane devere libero, ci sono quelle di salute.