Stipendio dei ministri stop di Crosetto all’inferno di polemiche | abbiamo chiesto di ritirarlo

La seduta della commissione Bilancio della Camera, con le discussioni e le votazioni degli emendamenti, si protrae tra interruzioni e riprese fino a notte fonda: lo scontro frontale però non ha pause o sospensioni di sorta. L’opposizione, del resto, ha scientemente deciso di scatenare l’inferno in vista dell’approdo in Aula atteso per domani, con Pd e M5S sulle barricate, che hanno presentato emendamenti provocatori per rilanciare il dibattito. E alla fine, il quadro che si delinea è quello per cui l’emendamento presentato nella Manovra che prevedeva l’aumento delloper inon parlamentari verrà probabilmente ritirato dopo la richiesta avanzata dal ministro Guido.Manovra,: «il ritiro dell’emendamento sullodei»È il titolare della Difesa, infatti, che anticipa l’intenzione di ritirare la proposta pur difendendola nel merito, ma per «evitare inutili».