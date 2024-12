Cityrumors.it - Sta dilagando la truffa eredità: vi contattano per questo motivo, come funziona

Unasta prendendo rapidamente mano, tenteranno di rubare i vostri soldi attraverso una serie di e-mail finteOgni giorno si scopre unanuova, un nuovo modo per tentare di sottrarre alle persone i propri soldi. Di recente ne è emersa un’altra che è a dir poco particolare. Non si tratta delle classiche telefonate che tentano di colpire nel profondo, talvolta fingendosi parenti o addirittura figli che si trovano in una situazione complicata e hanno necessità di essere aiutati.Stala: viper– Cityrumors.itMa di una nuova forma diche punta, invece, su delle e-mail che raccontano una storia, in particolar modo, e che haobiettivo quello di trarre in inganno il destinatario che attirato dalla possibilità di ottenere del denaro, accetta di versare una somma così da poter dare il via all’operazione.