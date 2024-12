Speleologa bloccata, forse fuori domani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.15 Proseguono le operazioni per riportare laOttavia Pianadalla grotta Abisso Bueno Fonteno, dove è rimastasabato dopo una caduta che le ha provocato diverse fratture. I soccorritori si danno il cambio.Nella notte c'è stata una pausa nella movimentazione della barella per far riposare la, 32enne che da sabato non dormiva. Si stima che potrebbe uscire nella giornata di."E' finita la parte più difficile con gli ambienti più stretti.Ottavia parla e collabora", dicono i soccorritori.