Lettera43.it - Siria, Al-Jolani ha annunciato lo scioglimento delle fazioni che hanno rovesciato Assad

Abu Mohammad al-, capo del gruppo radicale sunnita Hayat Tahrir al-Sham (Hts) e della coalizione che haBashar al-, hache tutte leribelli saranno sciolte e assorbite dall’esercito regolare della. Una volta nei ranghi del ministero della Difesa, ha aggiunto, i militari «saranno tutti soggetti alla legge». Con questa dichiarazione e altre rilasciate a stretto giro al-sta tentando di presentarsi come un leader affidabile e moderato agli occhi dell’Occidente (in diversi Paesi è ancora ricercato per terrorismo).Miliziani di Hts celebrano la vittoria a Damasco (Getty Images).Al-: «Ladeve rimanere unita»Al-, che ha deciso di abbandonare il nome di battaglia per farsi chiamare con quello vero Ahmad al-Chareh, ha poi dichiarato nelle osservazioni riportate dal canale Telegram della coalizione islamista che «ladeve rimanere unita e deve esserci un contratto sociale tra lo Stato e tutte le fedi per garantire la giustizia sociale».