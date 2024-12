Metropolitanmagazine.it - Selvaggia Lucarelli confermata a Sanremo, ecco cosa farà

durante la settimana santa sanremese sarà proprio nella città di, la notizia è ufficiale, questa mattina è stata anche commentata anche durante la conferenza stampa del prossimo Festival didove sono stati sciolti tutti i nodi.Il primo a lanciare l’indiscrezione è stato Fanpage, seguito a ruota dal giornalista Gabriele Parpiglia, che in diretta su RTL 102.5 ha sentenziato: “andrà al Festival dima non come conduttrice, bensì con un altro ruolo. Peròparte del Festival di, punto”. L’ipotesi2025 sta prendendo sempre più vigore diventando più reale che mai, contando che anche la diretta interessata ha scherzato sulla possibilità, senza negare.FanPage aveva parlato di co-conduzione di una puntata del Festival dial fianco di Carlo Conti, Gabriele Parpiglia in radio aveva smentito confermando però la presenza della giornalista (“andrà ama non come dice FanPage, bensì con un altro ruolo, peròparte di, punto“), mentre Libero le aveva affidato un ruolo più definito: DopoFestival.