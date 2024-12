Oasport.it - Sci alpino, le convocate dell’Italia per St. Moritz: Goggia guida l’ambiziosa squadra azzurra

Leggi su Oasport.it

La Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di scitorna in Europa questo weekend per la sesta tappa della stagione, in programma sulle nevi di Sanktda sabato 21 a domenica 22 dicembre. In Svizzera sono previsti due SuperG (il primo alle ore 10.30, il secondo alle 11.00), in cui laitaliana proverà a confermare quanto fatto due giorni fa a Beaver Creek.Il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha convocato undici atlete per l’appuntamento elvetico: Marta Bassino, Vicky Bernardi, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Sofia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. Ricordiamo che l’Italia ha a disposizione nove pettorali (più Bernardi che ha il posto fisso per questa stagione), quindi ci sarà un taglio a ridosso delle competizioni.Fari puntati ovviamente su, protagonista di un nuovo incredibile comeback ottenendo un secondo posto in discesa ed un primo in SuperG sulla Birds of Prey al rientro in gara dopo dieci mesi di stop per infortunio.