Sci alpino CdM Val Gardena | Casse il più veloce nella prima prova cronometrata Innerhofer quarto

Ha preso il via il weekend della Coppa del Mondo di sciin Valgiornata di martedì 17 dicembre, è infatti andata in scena ladella discesa della Saslong e gli atleti italiani impegnati non hanno deluso le aspettative. Erano ben 11 gli azzurri al cancelletto di partenza, ma soltanto 9 potranno essere schierati nel super-G di venerdì e 8discesa di sabato.firma il miglior tempoIl piùsulla Saslong è stato Mattia, capace di fermare il cronometro in 2’02?19. L’azzurro ha preceduto di 44 centesimi Marco Odermatt, mentre al terzo posto ha chiuso il tedesco Romed Baumann, staccato di 57 centesimi. Completano la top 5 un altro italiano, Christofa 61 centesimi, e il francese Cyprien Sarrazin, quinto a 63 centesimi dalla vetta.