Sanremo 2025 lo scherzo di Conti | I big non sono più 30

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dalle polemiche su Tony Effe fino alla possibile presenza di Selvaggia Lucarelli, Carlochiarisce le novità didurante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà’, in programma domani in prima serata su Rai1. Prima però scherza con i giornalisti, fingendo un annuncio a sorpresa sul festival della canzone italiana: “I big a31. E’ una coppia che mi ha presentato il brano in extremis e la presenteremo domani”. Il direttore artistico ‘giustifica’ la sua ironia ricordando di essere fiorentino e di annoverare tra i suoi film preferiti ‘Amici miei’. La boutade dipotrebbe nascondere l’incursione a sorpresa, domani sera, di Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, in uscita nelle sale con il film ‘Io e te dobbiamo parlare’. Da qui la battuta: “Non potevo dire no a questa coppia inedita.