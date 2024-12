Ilgiorno.it - Rubava nelle case, poi l’evasione: arrestato

Era statoed era finito ai domiciliari, ma il “richiamo” del crimine lo ha portato dritto di nuovo tra le braccia delle forze dell’ordine e per lui stavolta si sono aperte le porte del carcere di San Vittore di Milano. Alcuni giorni fa, infatti, la squadra mobile della Questura di Lodi ha tratto in arresto, a Rozzano un cittadino di nazionalità albanese di 27 anni, pluripregiudicato, con precedenti specifici alle spalle per reati contro il patrimonio, il quale era evaso dalla misura della detenzione domiciliare disposta lo scorso mese di maggio dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Pavia: l’uomo, infatti, si era macchiato, secondo quanto emerso dagli atti processuali, di furti in abitazione commessi tra il 2018 e il 2022province di Lecco, Pavia e Lucca e il giudice dunque aveva disposto la detenzione presso un domicilio.