Lapresse.it - Roberto Bolle porta la danza nel carcere Beccaria: “Nutriamo bellezza ogni giorno”

Un piccolo spettacolo, ma prezioso, organizzato dalla Fondazioneper i detenuti dell’Istituto Penale Minorile Cesaregrazie alla collaborazione dell’Associazione PuntoZero. Davanti alla platea gremita di giovani carcerati, si sono esibiti alcuni talenti di break dance e diclassica, in particolare i due ballerini della Compagnia del Teatro alla Scala, Rebecca Luca e Alessandro Francesconi, che hanno interpretato estratti de ‘Lo Schiaccianoci’ e del ‘Grand Pas Classique’. Sul palco anche Roy Ilagou, ballerino e coreografo originario dell’Africa centrale, e la sua crew dihip hop e afro.Ad introdurre lo spettacolo, lo stessoche dal palco ha parlato ai ragazzi per presentare gli artisti e si è poi messo a disposizione delle domande del pubblico, esortando i giovani detenuti a ricordarsi di “nutrirelache è in tutti noi”.