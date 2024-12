Ilgiorno.it - Regolamento di conti fuori dal super. Cranio sfondato, tre in manette

Un agguato, un uomo massacrato a calci e pugni. La testa “sfondata“ con una mazza da baseball. Un ricovero di urgenza in ospedale. Lesioni gravissime aggravate dall’uso di una mazza da baseball. Per motivi, al momento, che rimangono ancora sconosciuti. Succede tutto nel tardo pomeriggio di domenica. Al parcheggio esterno delmercato Esselunga, in via Volta. Qui si ritrovano un uomo di 34 anni, personaggio già noto alle forze dell’ordine, con piccoli precedenti per furtarelli, uno che almercato conoscono abbastanza bene perché bazzica spesso da quelle parti. A un certo punto, per ragioni ancora da chiarire, arrivano ad affrontarlo due uomini. Uno ha 53 anni, pure lui con precedenti, e l’altro 18, entrambi residenti a Macherio. Potrebbero essere uniti da rapporti di parentela.