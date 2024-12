Sport.quotidiano.net - Prima e seconda categoria. Monterappoli travolge il Cobra Kai. Santa Maria si accontenta del pareggio in casa

Prova di forza nel girone F didel, che porta via tre punti dall’insidioso campo delKai con un eloquente 7-2. Mattatore della gara Florian Koceku, autore di una doppietta mentre le altri reti neroverdi sono state segnate da Fontanelli, Marconcini, Ninci, Scappini e Botti. Ilsi porta cosi a meno tre dall’ultimo posto play-off occupato dal Sesto Calcio, fermato sull’1-1 a Empoli dal. Per i ragazzi di mister Tamburini il ‘timbro’ è di Carraro. Punto prezioso per la corsa salvezza, così come quello conquistato dall’Avane: 1-1 con La Lanterna, grazie alla rete di Khazen. Nel girone G, invece, Clemente e Mandorlini firmano il 2-1 dell’Aurora Montaione sul campo del fanalino di coda Ponte delle Origini. Il team di Razzanelli sale a quota 22 punti, a due dalla zona play-off e altrettanti sopra il Ponte a Cappiano, a cui non è bastato il ritorno al gol di bomber Covato (a ‘secco’ dal 10 novembre) per portare via l’intera posta in palio da Bientina (1-1 il finale).