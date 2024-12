Portava via in ambulanza Paura per la cantante di Amici malore a un evento musicale | ricoverata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento di panico e preoccupazione all’. Nella serata di ieri, lunedì 16 dicembre, la Triennale di Milano ha fatto da cornice al primo gala italiano di Spotify Equal. La serata ha riunito oltre 70 artiste e personaggi importanti del settoreitaliano con l’obiettivo di promuovere la parità di genere nell’industria. L’, come riporta anche l’Ansa, è stato organizzato con lo scopo di raccogliere fondi per promuovere la carriera delle donne nella musica e sostenere la formazione professionale di producer, musiciste e autrici in Italia, grazie anche alla collaborazione con l’associazione Equaly. Presenti star come Annalisa, Ariete, BigMama, Clara, Emma, Francesca Michielin, Myss Keta, Noemi e Rose Villain. Ma proprio nel finale una delle artiste presenti, ex di, ha avuto un