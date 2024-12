Ilveggente.it - Pietrangeli e la frase che Sinner non direbbe mai: gelo in studio

Leggi su Ilveggente.it

e il suo rovescio: l’aneddoto in diretta scatena il caos.Una cosa in comune ce l’hanno: il talento. E prima uno, poi anni dopo l’altro, entrambi hanno ben pensato di riversarlo in una disciplina che sta attraversando, oggi, un’epoca d’oro, vale a dire il tennis. I campioni di cui parliamo sono l’indimenticabile Nicolae il giovanissimo Jannik, il tennista che più gioie ha regalato, finora, al pubblico del Bel Paese.e lachenonmai:in(LaPresse) – Ilveggente.itTolto il talento e le scelte di vita, però, il nativo di Tunisi e l’atleta di San Candido non potrebbero essere più diversi di così. Hanno due caratteri che non solo non sono affatto simili, ma che sono addirittura opposti.ha un temperamento mite ed è molto riservato, mentre è evidente che apiaccia apparire, cosa che fa intervenendo a gamba tesa, più o meno abitualmente, nel dibattito sportivo.