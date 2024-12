Ilgiorno.it - Pantigliate, tentata violenza sessuale su una studentessa di 20 anni: arrestato

Milano, 17 dicembre 2024 – Un uomo di 32, pakistano, è statodai carabinieri pera unadi 20, aggredita in strada alo scorso 10 dicembre. La giovane stava camminando quando l'uomo ha provato ad avvicinarla e le ha proposto di trascorrere la serata con lui. Al suo rifiuto lui l’ha afferrata con, stringendola a sé e provando a baciarla. Le grida della ragazza hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che sono intervenuti per liberarla e hanno chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno bloccato l'aggressore e lo hanno portato in carcere a San Vittore.