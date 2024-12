Ilnapolista.it - Olmo: per non perderlo, il Barcellona vuole ridurre l’ingaggio a Ter Stegen. Intanto ha fatto ricorso al tribunale

Dani, unico acquisto delnella sessione di mercato estiva, rischia di dover lasciare il club a gennaio se il club non avrà i requisiti finanziari per tesserarlo (qui la spiegazione di Athletic). Per evitare questo smacco (lo hanno acquistato per 60 milioni) ilhaappello alla giustizia ordinaria.L’ultima speranza delper registrareè l’appello inSecondo quanto riportato da As (giornale madrileno):C’è già una prima scadenza per conoscere il futuro di Dani. Il Barça e la Liga si ritroveranno presso ilCommerciale numero 10 dilunedì 23 dicembre dopo la richiesta di tesseramento del giocatore, sia pure in via precauzionale, in un’operazione simile a quella attivata con Gavi nel 2023. I blaugrana sosterranno che il calciatore ha il diritto di lavorare, la stessa ragione che si rivelò efficace per Gavi.