Thesocialpost.it - Malattia misteriosa, primo morto in Italia: è un 55enne rientrato dal Congo

Un uomo di 55 anni,pochi giorni fa da un viaggio in, èa causa di una febbre accompagnata da emorragia. La vittima, residente in provincia di Treviso, si è spenta all’ospedale dopo un rapido peggioramento delle condizioni di salute.Leggi anche: Il virus misterioso arriva in, verifiche su una donna rientrata a Cosenza dalIl Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana ha comunicato il caso, mentre gli esperti stanno cercando di capire l’origine della. Gli accertamenti sono condotti in collaborazione con lo Spallanzani di Roma, punto di riferimento nazionale per le malattie infettive.Attivato il protocollo sanitarioLa Regione Veneto ha attivato immediatamente tutte le misure di sicurezza sanitaria previste in situazioni simili.