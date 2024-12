Nerdpool.it - L’INCIDENTE IN BICICLETTA di Joyce Carol Oates: recensione

È appena uscito in Italia per il Saggiatore il racconto della pluripremiata autrice americana, intitolatoin.In un centinaio di pagine la magistrale autrice riesce a ritrarre tutte le crepe di una famiglia borghese, in un racconto ricco di dettagli, oscuri presagi e incomprensioni malcelate, che si legge tutto d’un fiato.TramaA volte il silenzio nasconde dolori impossibili da esprimere a parole, come quello che in un pomeriggio di fine giugno squarcia la serenità della famiglia Hansen. Nel mezzo di una festa in giardino, Arlette scopre che sua figlia tredicenne ha rischiato di morire a tre chilometri da casa, senza che nessuno si accorgesse della sua assenza.indi Evie diventa un punto di svolta che porta alla luce i nervi scoperti dell’ansia materna, del senso di colpa e dell’inattesa fragilità di ciò che reputiamo più stabile e sicuro.