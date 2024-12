Scuolalink.it - Legge di Bilancio, 1.866 nuovi posti di sostegno in organico di diritto: ‘Numeri assolutamente insufficienti’

Ladi2025 prevede la trasformazione di 1.866diindi, un incremento rispetto ai 1.610 inizialmente previsti. Tuttavia, secondo il sindacato Anief, questa misura è del tutto insufficiente a risolvere il problema strutturale delle cattedre di, assegnate ogni anno in deroga ai docenti precari. Il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, ha ribadito il disappunto del sindacato: “Abbiamo presentato una denuncia nel 2021 al Comitato europeo dei diritti sociali per tutelare ilallo studio degli alunni con disabilità. L’istruttoria è conclusa e attendiamo una risposta definitiva. Oggi, però, abbiamo oltre 110.000 insegnanti precari sule con appena 1.866in più non si risolve nulla. La vera emergenza è l’assenza di continuità didattica, che penalizza migliaia di studenti e famiglie”.