361magazine.com - La Volta Buona, gli ospiti e le anticipazioni fino a giovedì 19 dicembre

Leggi su 361magazine.com

La, glie leda lunedì 16 a19Caterina Balivo conduce una nuova settimana de La, da lunedì 16 a19, in diretta tutti i giorni su Rai 1, dalle 14.00 alle 16.00.Focus della puntata di lunedì 16, Ballando con le stelle, con il commento in studio dell’ultima puntata insieme a Rossella Erra, Rosanna Lambertucci e Sara Di Vaira. A seguire, ospite di Caterina sarà Ivana Spagna, che festeggia in diretta i suoi 70 anni.Martedì 17tema della puntata sarà la solidarietà: tanti gliche passeranno in studio per promuovere il supporto a Telethon, a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.Mercoledì 18, sarà ospite Corrado Pesci che, insieme alla moglie Veronica Bova ricorderà la madre Virna Lisi.