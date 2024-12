Ilnapolista.it - La lectio del Real Madrid ad Harvard: «La Uefa è come l’orchestra del Titanic, noi siamo Asterix»

Ilnon ha mai abbandonato l’idea della Superlega. Vorrebbe ristrutturare la Champions League sotto il controllo dei club. In sostanza, una Superlega europea 2.0. Lo ha detto chiaramente il direttore generale José Ángel Sánchez, uno che raramente parla in pubblico, in unaallaBusiness School, ripreso dal Guardian. Sánchez paragona laai musicisti del, che continuano a suonare nonostante la fine imminente.Adhanno studiato il business plan del, analizzando le nuove strategie del club. Tra le altre cose risalta è il desiderio deldi avere un campionato europeo di nuova concezione. Sánchez nel suo discorso paragona ilal villaggio fittizio di, che resiste agli invasori romani.“Se vogliamo preservare la posizione di leadership del calcio nell’industria dello sport e dell’intrattenimento, dobbiamo cambiare il sistema.