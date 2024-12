Napolipiu.com - Infortunio Buongiorno, Conte preoccupato. Manna accelera sul mercato

sul">Il difensore azzurro starà fuori quasi due mesi e salterà gli scontri diretti con Fiorentina, Atalanta e Juventus. Il ds ha già tre nomi sulla lista.Tegola pesantissima per il Napoli di Antonio. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Alessandrosarà costretto a uno stop di quasi due mesi, un’assenza che rischia di compromettere le ambizioni degli azzurri.“Un pugno in pieno volto di Mike Tyson, probabilmente, avrebbe fatto meno male ae alla squadra”, scrive il quotidiano. Il centrale azzurro, protagonista di 15 presenze consecutive da titolare senza mai essere sostituito, si ferma nel momento più delicato della stagione.Il calendario è impietoso:salterà le sfide con Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta e molto probabilmente anche il big match contro la Juventus del 26 gennaio.