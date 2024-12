Ultimouomo.com - Il momento in cui l'Inter ha rotto la Lazio

«Per la prima mezz’ora c’è stata una sola squadra in campo», dice Andrea Stramaccioni un po’ sorpreso, dopo che l’ha appena segnato il gol del 2-0 con Federico Dimarco, il gol che alla fine del primo tempo sembra inclinare in modo definitivo la contesa dalla parte dell’, che poi segnerà il terzo, il quarto, il quinto e il sesto gol della partita, infliggendo allauna delle peggiori tre sconfitte della propria storia. Curiosamente, tutte arrivate per mano dell’.Quante volte vi è capitato di sentire una frase del genere per una squadra uscita sconfitta per 6-0, che era stata l’unica squadra in campo per circa 2/5 di partita? Non è una forzatura, però: per mezz’ora laha schiacciato l’a ridosso della propria area, soffocandone ogni ripartenza, vincendo ogni duello, mettendo una pressione che comincia a essere un tratto caratteristico della squadra di Baroni.