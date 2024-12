Anteprima24.it - Gdf, scoperta ad Angri fabbrica abusiva di limoncello

Tempo di lettura: 2 minutiMille litri di prodotti alcolici all’interno di unaclandestina: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza della compagnia di Nocera Inferiore che ha individuato nel Comune diun box deposito di circa 20 m quadri all’interno del quale era stata organizzata unaillegale di alcolici e bevande senza alcuna autorizzazione e in violazione delle più basilari norme igienico sanitarie. Complessivamente sono stati trovati 984 l di prodotti di cui 300 di alcol puro di contrabbando in attesa di essere utilizzato e se 684 litri di liquori vari già realizzati, dalla grappa al, chiusi in taniche e bottiglie e pronti per essere posti in vendita. Il titolare, un soggetto di nazionalità italiana,dovrà rispondere di sottrazione all’accertamenti al pagamento dell’accisa sull’alcol e sulle bevande alcoliche e di ricettazione.