Ilgiorno.it - Garlasco, hackerata la pagina Facebook del Comune: cancellati 3 anni di contenuti

(Pavia), 17 dicembre 2024 – Ladeldiè statanei giorni scorsi: il risultato è stato che tutti ipubblicati nell’arco degli ultimi tresono andati persi. “Ringraziamo l’hacker che si è preoccupato di cancellarci dalla Rete – dice il sindaco Simone Molinari – siamo stati completamentee con la nostrain qualche modo anche tredella nostra storia”. Lasocial è lo strumento che l’amministrazione comunale del centro lomellino utilizza per informare in modo tempestivo i cittadini sulle ultime novità. L’assessore Riccardo Invernizzi, che ha la delega alla Comunicazione, è al lavoro per fare in modo che il servizio venga ripristinato prima possibile.