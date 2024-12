Laprimapagina.it - “First Round” è il singolo d’esordio degli Stomp Collision

Da venerdì 20 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “” (Overdub Recordings), il primo, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 dicembre.“”, estratto dall’album di debutto “Blind Insight” di prossima uscita, racconta di una battaglia interiore contro una persona cara, carismatica ma letale, dalla quale si sente il bisogno di fuggire. La canzone rappresenta, in chiave musicale, la corsa a passo serrato verso orizzonti più sicuri, simboleggiando la ricerca di libertà e protezione.Spiega la band a proposito del brano: “Conabbiamo voluto creare un parallelismo tra vissuto e sonoro: la ritmica incalzante ed incessante si riflette nelle sensazioni di tensione e mancanza di lucidità che si provano quando ci si trova in una situazione di contrasto emotivo”.