Tvzap.it - Crolla albero di Natale di 56 metri e finisce in tragedia: muore ragazzo di 21 anni (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

didi 56indi 21. Un drammatico episodio è avvenuto ieri pomeriggio durante il montaggio di una struttura decorativa a forma didipensata per essere installata in mare, a pochidalla riva. Prima di ultimare i lavori, la pesante ossatura sarebbe infatti stata ribaltata per il maltempo causando un morto e due feriti. I dettagli.(.)Leggi anche:il soffitto del liceo in Italia emale: “Le segnalazioni sono state ignorate”Leggi anche: Cinema in lutto, se ne va la grande attrice: aveva 67l’diin costruzione, èUn tragico incidente si è verificato ieri, lunedì 16 dicembre, quando un’improvvisa tempesta ha causato il del crollo di undiin costruzione.