Como, favola Gabrielloni. La firma del capitano. Un bomber dalla D alla A

Dopo la vittoria sulla Roma per 2-0, è scoppiata lamania. Tutti parlano di lui, il rosso di Jesi dal cuore d’oro, entrato a dodici minutifine e che ha ha messo lasulla partita, con un gol da rapace d’area e un assist al bacio per Nico Paz, dopo una cavalcata incredibile. Alessandroè arrivato anella stagione 2017/18 in serie D e non ha più abbandonato questa maglia, giocando otto stagioni, segnando 65 reti, in tutte le categorie,A, contribuendo notevolmente alle promozioni dei lariani. Ci sono riusciti consecutivamente, come lui, solo in due, Pasciuti nel Carpi e Lucarelli nel Parma, maè quello che lo ha fatto in meno tempo, in soli otto anni. È il giocatore simbolo, per tutti i tifosi comaschi, quelli veri, quel migliaio che non ha mai lasciato la squadra, neanche nei tempi peggiori e che ora guardanocome uno di loro, un ragazzo della curva, che però trasporta la passione in campo.