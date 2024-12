Quotidiano.net - Color rosso, color di Natale

La seduzione in un kit Labbra impeccabili e di un intramontabile, grazie al Christmas kit firmato Lord & Berry. Questo set natalizio include il Vogue Matte Lipstick nella nuance Red Queen #7613 e l’Ultimate Lip Liner nella shade#3036, che assicura un’applicazione perfetta e a prova di sbavature. Niente di più classico, nonché eterno, per un tocco di eleganza e seduzione che non guasta mai. Neanche per le feste. Pan di zenzero per il make-up Alla ricerca di un piccolo pensiero per grandi risultati? La risposta è Rougj, o meglio, il Gingerbread di Rougj. Disponibile in versione rossa, verde o blu, in questo mini kit si trovano gli essenziali per uno sguardo impeccabile. La versione rossa è al completo e contiene il Mascara Evadamo per ciglia lunghe e infoltite, la matita occhi nera per uno sguardo intenso e un temperino doppio foro.