Ilrestodelcarlino.it - Cesena 2005 si aggiudica il derby con Scirea

Ottimo momento anche per laBasketche nel campionato di Divisione regionale 1 ha inanellato la seconda vittoria consecutiva piegando in casa il Gaetanodi Bertinoro 75-69 (21-18, 40-40, 48-55) in unche ha regalato un nuovo slancio alla formazione di coach Vandelli, balzata al quinto posto a due punti dal quarto. A decidere le sorti dell’incontro sono stati gli ultimi tre minuti di gara, quando i padroni di casa hanno prima recuperato lo svantaggio per poi andare a vincere, trascinati da Montaguti (4 triple in fila da distanze impossibili) che si è unito a un sontuoso Filippo Rossi (28 punti), autore della tripla e dei due liberi che hanno messo l’ultimo accento al parziale di 20-4 che ha cambiato l’epilogo di una storia che pareva già scritta. La partita. Si parte con una mezz’ora di ritardo per via di un intervento di manutenzione a un canestro e il primo abbrivio è per Bertinoro (2-5), marisponde con le triple di Pezzi e Montaguti: 15-7.