Castellana Grotte | stasera Rossana Casale e Mario Rosini giovedì Francesco De Gregori Caverna della Grave

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:Sarà una serata unica quella che vivranno i partecipanti all’evento clou del cartellone castellanese19 dicembre, alle 21.00, nelladelledi. Un evento speciale, una data unica che rende unico il cartellone di “Natale nelle” nell’ambito dell’ancor più grande calendario di “Piazze d’Inverno” che vede insieme il Comune die la societàdisrl. Protagonistaserata, infatti, sarà “Il Principe”Deche in una scaletta sempre in evoluzione, diversa da concerto a concerto, proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storiamusica italiana, insieme con una selezione di canzoni tra le sue più ricercate e raramente proposte dal vivo, permettendo al pubblico di riscoprire alcuni capolavori del suo repertorio.