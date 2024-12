Ilrestodelcarlino.it - Caro mense, genitori sul piede di guerra

È il giorno della (discussa) Commissione consiliare scuola. Alle 12, al Castello, i consiglieri discuteranno le modifiche al Regolamento comunale dei nidi d’infanzia e le tariffe di frequenza. Quelle stesse tariffe che, negli ultimi due mesi, hanno determinato una forte mobilitazione da parte delle famiglie, in conseguenza – dicono alla vigilia della seduta – "dei forti rincari decisi dal Comune riguardo le rette". Secondo i, che avrebbero già richiesto un incontro all’amministrazione, inviando una lettera, e raccolto oltre 140 firme, le rette falconaresi "sono più care rispetto a tutti i Comuni limitrofi dal 30 al 60 per cento". Una delegazione di mamme e papà, oggi, sarà presente e potrebbe prendere parola per, chiariscono, "esprimere il nostro dissenso verso queste decisioni" che bollano come "scellerate".