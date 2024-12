Bubinoblog - BIANCA GUACCERO: DOPO IL BOOM A BALLANDO, PREMIATA CON DUE IMPEGNI CLOU SU RAI1

Leggi su Bubinoblog

ogni sabato sera incanta milioni di italiani con le sue esibizioni acon le Stelle. Non solo il pubblico ma anche i vertici Rai sono pazzi di lei.E così per la showgirl tra le più complete della tv italiana – canta, balla, recita e conduce – stanno per arrivare dueclo sucome anticipa un lancio Adnkronos.Si parte da “Dalla Strada al Palco” dove lasarà co-conduttrice accanto a Nek dello show promosso da Rai2 alla rete ammiraglia e in onda da venerdì 10 gennaio.Poisarà tra i volti di “Prima Festival”, la striscia quotidiana che accompagnerà il pubblico ogni sera al Festival di Sanremo, in onda dall’11 al 15 febbraio in eurovisione.L'articoloILCON DUESUproviene da BUBINO.