Baci di dama pistacchio e Nutella

dialsono una variante golosa della ricetta classica, perfetta per gli appassionati.Anche se sembrano una creazione di alta pasticceria, sono in realtà piuttosto semplici da realizzare.L’impasto prevede solo 4 ingredienti: farina 00, farina di pistacchi, zucchero e burro freddissimo.Non serve lavorarlo a lungo, una volta ottenuto un panetto liscio, non ci resterà che iniziare a formare i nostri biscotti, senza neppure lasciarlo riposare in frigorifero.Per assemblarli, dovremo spalmare semplicemente un velo disu metà dei nostri pasticcini e accoppiarli con i restanti.Si conservano per 4 giorni in un contenitore ermetico.Proviamo a prepararli insieme!di: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:100 gr di farina di pistacchi100 gr di farina 00100 gr di burro (freddo)70 gr di zucchero semolato100 gr diq.