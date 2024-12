Aprilia esplode una villetta | tre morti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17dicembre 2024- Nella serata di ieri, unaadè crollata a seguito di un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas. Le operazioni di soccorso, condotte dai vigili del fuoco, hanno portato al recupero di tre vittime tra le macerie.Inizialmente, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una donna e di una minore. Le squadre del team Usar (Urban Search And Rescue) hanno lavorato instancabilmente durante la notte, riuscendo a recuperare il corpo di un’altra donna.Un uomo è stato coinvolto nell’esplosione ma, fortunatamente, è stato estratto in vita e affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto.Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba, lasciando dietro di sé una comunità in lutto e una situazione tragica che ricorda l’importanza della sicurezza domestica.