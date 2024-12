Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 16/12/24

Incredibile come noi pensiamo di aver già visto ogni nefandezza possibile, in oltre vent’anni di, ma loro riescono OGNI VOLTA a stupirci, dimostrandoci che non c’è MAI fine al peggio. E che c’è SEMPRE un altro gradino che si può fare per scendere ancora più in basso.E oggi ci han tenuto a confermarcelo proprio tutti, eh, a partire ovviamente da quel Maurizio così convinto che per dar prova di essere un grand’uomo basti atteggiarsi da cumenda e lasciare 100€ di mancia al ristorante, quando la verità è che – spoiler alert – manco se gliene lasciasse tre, di piotte, uno così potrebbe mai essere considerato un grand’uomo.Così preoccupato che la sua reputazione da raffinato oratore non venisse intaccata da una tizia “da circo” (cit.) come Gloria Nicoletti che aveva osato “far passare il messaggio” (aridaje con ‘sti “messaggi che passano“! Ma che so, gli aereiCasa del Gf che devono passare? E io che speravo che dopo il Guarnieri e l’Incarnato ce ne fossimo liberati.