Ilrestodelcarlino.it - "Un grande atteggiamento anche ridotti in dieci uomini"

In pochi giorni Mattia Gori ha subito trovato la quadra e si gode il primo successo con la Cittadella, che hasfatato il tabù di San Damaso. "I ragazzi hanno fatto unagara – le sue parole - sono contento per loro, per l’ambiente e la società. Io per assurdo sono quello meno contento per la prima vittoria sul nostro campo, ho visto la felicità sui loro volti e sono orgoglioso della gara che abbiamo fatto. E’ stata una partita dai due volti, nel primo tempo abbiamo fatto molto molto bene col gioco, creando tantissimo, poi dopo il rosso a Mora siamo andati in sofferenza e rischiato tante volte, lì però è venuto fuori ilspirito di sacrificio contro un avversario che sa giocare a calcio". La prima risposta è stata sull’. "Io qui ho inciso poco - prosegue - queste cose le avevano già loro dentro, ho ereditato da Salmi una squadra allenata bene.