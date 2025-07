Vacanze con i figli? Un miraggio per mamme e papà separati di Brescia

Vacanze con i figli: un sogno che sembra sempre più irraggiungibile, soprattutto per mamme e papà separati di Brescia. Con l’aumento dei prezzi e stipendi stagnanti, molte famiglie si trovano a dover ricorrere a debiti per regalarsi qualche momento di relax. Le storie di chi lotta quotidianamente per conciliare le proprie speranze con la realtà sono un chiaro segnale di quanto questa sfida sia sentita. La situazione richiede attenzione e soluzioni concrete.

Milano, 1 luglio 2025 – Care ferie per chi può permettersele. L'aumento dei prezzi, a fronte di stipendi fermi, si traduce in una stangata per molte famiglie, tanto che aumentano le persone che si indebitano per garantirsi un po' di meritato riposo. Peggio va, però, a chi si ritrova con un solo stipendio e situazioni difficili alle spalle, come i genitori separati. Lo testimoniano alcune storie raccolte grazie al supporto della sede di Brescia dell'associazione "Mamme papà separati". È il caso di Anna, nome di fantasia, perché, in certe situazioni, l'anonimato diventa sinonimo di tutela dei figli.

